Allarme in città per proteste e disordini, ma le forze dell’ordine invitano a non credere alle fake news

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Nessuna comunicazione da Prefettura e Questura ha raggiunto le forze dell’ordine cittadine

La scelta di rimanere chiusi nel pomeriggio

C’è preoccupazione tra i commercianti di Erba che in queste ore sono in allarme per possibili motivi di sicurezza e ordine pubblico legati a possibili manifestazioni e proteste previste nel territorio cittadino. Un tam tam che si è diffuso sui canali social dei negozianti erbesi e che in poco tempo ha agitato molti che hanno scelto di rimanere con le serrande abbassate nel pomeriggio di oggi per evitare eventuali danni.

Le forze dell’ordine gettano acqua sul fuoco

A gettare acqua sul fuoco sono le forze dell’ordine che invitano a mantenere la calma, poiché né da parte della Questura né dalla Prefettura sono arrivate comunicazioni in merito a possibili disordini. Si tratterebbe, dunque, di chat che stanno cavalcando l’onda di quanto accaduto a Milano e stanno diffondendo notizie false con l’unico obiettivo di generare panico.