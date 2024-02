Allarme inquinamento, al Myplant & Garden presentate le piante mangia-polveri per ripulire l’aria

Con l’emergenza smog che sta assediando le città del Nord Italia e che ha imposto determinate regole di comportamento a tutti i cittadini della Lombardia, arrivano anche i primi consigli sul come rispondere a una tale situazione anche nel proprio piccolo, ovvero con le piante mangia polveri, per salvare i polmoni dei cittadini e garantire aria più pulita.

La presentazione a Rho Fiera

Oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, a Rho Fiera, a Myplant & Garden al Padiglione 20, Stand E28/D25, della Fiera Milano a Rho, si è tenuta l'inaugurazione del primo “Salone del verde mangia smog”, in collaborazione con Assofloro, alla presenza del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e a cui parteciperanno anche i floricoltori lariani.

Un'occasione per scoprire e toccare con mano le piante capaci di “ripulire” l’aria nelle strade dalle polveri sottili ma anche di limitare l’inquinamento all’interno delle abitazioni. Per l’occasione verrà diffuso lo studio Coldiretti su “La crisi green delle città italiane, tra smog e degrado” con analisi sulle dotazioni verdi delle aree metropolitane, le nuove tendenze, i pericoli e le opportunità, con il successo delle produzioni Made in Italy nel mondo”.