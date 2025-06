Alle Tre Cime di Lavaredo con il Cai

Escursionismo estivo con il Cai di Cantù presieduto da Marika Novati.

L'escursione

Nel fine settimana tra l’11 luglio e il 13 luglio, la sezione canturina del Club Alpino Italiano ha in programma l’escursione alle Tre cime di Lavaredo. La partenza da Cantù è in programma alle 5.30. La salita prenderà inizio dalla Val Fiscalina e in particolare da Sesto Alta Pusteria, in provincia di Bolzano. Raggiunto il Rifugio Fondovalle, si prosegue sul segnavia 102 risalendo la Val Sassovecchio verso il Rifugio Locatelli. Dopo quasi 3 ore dalla partenza si raggiungono i due Laghi dei Piani (Bödenseen) ai piedi del Monte Paterno, per poi arrivare al rifugio Locatelli. Il secondo giorno è invece in programma la ferrata sul Monte Paterno. Il rientro avviene seguendo il sentiero 107 in direzione sud e successivamente il sentiero 104, che conduce a Forcella Lavaredo e poi al rifugio Locatelli. E’ possibile inoltre dal rifugio Locatelli, seguire sul sentiero n. 101, dietro il Monte Paterno, in direzione Pian di Cengia. Il terzo giorno, la domenica, dal rifugio Locatelli partecipanti raggiungeranno Misurina passando dai rifugi Lavaredo e Auronzo. La partenza da Misurina è invece in programma per le 15.

I referenti

I referenti della gita sono: Flavio (339 1227808); Angelo R. (339 5649826) Gianpaolo (339 2451703) e Alberto (347 9807549).