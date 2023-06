E' iniziato il percorso di Alleanza Popolare verso le amministrative della prossima primavera: la loro campagna elettorale è ripartita con un primo incontro, che si è tenuto questo mercoledì 21 giugno sul tema dei servizi alla persona.

Alleanza Popolare: primo incontro verso le amministrative sui servizi sociali

Insieme al relativo assessore Laura Longoni e a Marinella Corti, membro della commissione di riferimento, sono stati ripercorsi questi anni di mandato, illustrando cosa attende la comunità di Cucciago nei prossimi anni.

"Accanto ai servizi sociali classici sono emerse nuove fragilità - spiega Longoni - Situazioni sempre più sfaccettate, che ci sono anche qui e che possono verificarsi da un momento all’altro".

Nessuno viene lasciato indietro: dall’aiuto ai minori in difficoltà, all’istituzione del centro diurno per i disabili, ai quali è garantito anche un supporto educativo scolastico, per continuare con il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, e le iniziative di housing sociale per nuclei familiari in difficoltà.

Numeri promettenti per questo 2023, grazie alla visione di Alleanza Popolare: «Nonostante a bilancio le uscite siano superiori alle entrate, quello che si ottiene sono dei cittadini che vivono in migliori condizioni - afferma Longoni - Di fronte a difficoltà economicamente dispendiose non diciamo di no".

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 24 giugno 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui