Dalla Protezione civile

Rischio vento forte nella zona omogenea della città di Como.

Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo con codice arancione per rischio di incendi boschivi e vento forte a Como.

Allerta meteo a Como per rischio incendi boschivi e vento forte

"Si ricorda il divieto di accendere fuochi nei boschi o compiere qualsiasi azione che possa creare pericolo di incendio. Per segnalare un incendio boschivo è necessario chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112", ribadisce l'Amministrazione comunale in una nota.

Rischio vento forte nella zona omogenea della città di Como (IM-05). Codice arancio invece per rischio incendio boschivo per la zona IB-09 Pedemontana occidentale (per la città di Como) e codice rosso per la zona IB-05 (Lario).