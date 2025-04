All'EuroElso presentati due casi clinici trattati utilizzando l’Ecmo

Al tredicesimo congresso EuroElso, svolto nei giorni scorsi a Milano, Asst lariana è stata rappresentata dal primario dell’anestesia e rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia Andrea Lombardo e dai colleghi Damiano Testa e Francesco Torresani: presentati due casi clinici trattati utilizzando l’Ecmo (ossigenazione extracorporea, Extra corporeal membrane oxygenation).

L'Ecmo spiegata dal dottor Lombardo

“L’Ecmo è una tecnica che supporta le funzioni vitali e in condizioni di severa insufficienza respiratoria e/o cardiaca, permette di mettere a riposo cuore e polmoni vicariandone le funzioni nell’attesa che il paziente si riprenda - spiega Lombardo - Diciamo che si tratta di una tecnica 'ponte' cui si ricorre in attesa che le altre terapie cominciano a produrre i loro effetti e le funzioni vitali si riattivino”. I lavori presentati dagli anestesisti/rianimatori di Asst lariana hanno riguardato l’utilizzo dell’Ecmo quale trattamento salvavita in un caso di intossicazione acuta da farmaci e in un caso di arresto cardiaco refrattario in un paziente con criteri di inclusione non convenzionali. Il fine è inoltre quello di aprire lo scenario a ulteriori sviluppi nell’applicazione di questa tecnica che richiede, oltre a competenze altamente specialistiche, anche l’impiego di apparecchiature e dispositivi di alta complessità di cui l’ospedale Sant’Anna è dotato.

"Ringrazio tutti i colleghi"

“Siamo molto soddisfatti per l'opportunità offerta dal comitato scientifico di EuroElso di presentare a una platea internazionale il lavoro che svolgiamo - conferma Andrea Lombardo - L’impegno di tutti i professionisti coinvolti ha permesso di avviare nel nostro territorio nuove prospettive di cure intensive, sviluppare tecniche innovative e al passo con i principali centri di eccellenza. Ringrazio tutti i colleghi, anestesisti/rianimatori, cardiologi clinici e interventisti, radiologi, infermieri e tecnici perfusionisti che rendono possibili questi interventi”. Ed è grazie alle competenze acquisite in queste metodiche, tra l’altro, che Asst lariana ha potuto svolgere un ruolo rilevante nel campo delle donazioni d’organo “a cuore fermo”. L’anno appena trascorso è stato il più proficuo e Asst lariana è stata il secondo centro regionale, al pari con il Niguarda, per numero di donatori effettivi.

Che cos'è EuroElso

EuroElso è la principale società scientifica del settore che riunisce tutti i professionisti sanitari europei (medici anestesisti e rianimatori, cardiochirurghi, cardiologi, medici d’urgenza, infermieri, tecnici perfusionisti, fisioterapisti) nonché i ricercatori (bioingegneri, fisici, matematici e biochimici) che si dedicano alla cura dei pazienti con grave insufficienza funzionale di organi vitali come cuore e polmoni, utilizzando l’Ecmo. La società si occupa, tra l’altro, della stesura di linee guida, ricerche, pubblicazioni scientifiche e tiene un registro completo dei pazienti sottoposti a questo trattamento.