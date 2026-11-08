All’hospice entra Teodoro: i malati curati con le coccole di un cane

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A guidare l’annata 2026/2027 del club erbese è la presidente Angela Ciceri, che ha scelto di mettere anima, cuore e fondi in interventi assistiti con gli animali

Stabilire un legame con l’animale: scambio di emozioni e sentimenti

Il progetto “Un’impronta nel cuore” ha preso il via questo giovedì, 5 novembre, all’hospice Il Gelso di Casa Pina a Erba e proseguirà fino a metà giugno.

A occuparsi del progetto una professionista con un lungo curriculum di interventi assistiti, Debra Buttram, responsabile dell’attività e coadiutrice del cane, che è un golden retriever di nome Teodoro:

“Tra uomo e animale può instaurarsi una relazione analoga a quella interpersonale. Attraverso questo legame, come in ogni interazione, avviene uno scambio di emozioni e sentimenti che si influenzano reciprocamente”.

Viene organizzato tutto per garantire la massima attenzione alle esigenze di pazienti e familiari

Gli interventi presuppongono un metodo di lavoro multidisciplinare, in cui l’équipe è costituita dal personale in servizio nella struttura, dal referente con cui è stipulato l’accordo, dal coadiutore dell’animale e dal medico veterinario in da garantire la massima attenzione alle esigenze del paziente, dei familiari, dell’animale e della struttura stessa.

Dunque ci saranno incontri tra cane e singolo paziente, condotti insieme a un volontario dell’hospice che conosce bene la struttura e lo staff, e che ha già stabilito un rapporto di fiducia con il paziente. L’incontro si svolge nella camera del paziente, come se fosse una visita e le attività proposte sono diverse per ogni singola situazione, tenendo conto del paziente, delle sue preferenze e condizioni del momento, nonché dell’animale coinvolto.

“Sostegno e impegno alle problematiche della società”

A spiegare l’importanza delle attività Rotary è la presidente erbese Ciceri: