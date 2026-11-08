All’hospice entra Teodoro: i malati curati con le coccole di un cane

A guidare l’annata 2026/2027 del club erbese è la presidente Angela Ciceri, che ha scelto di mettere anima, cuore e fondi in interventi assistiti con gli animali
Stabilire un legame con l’animale: scambio di emozioni e sentimenti
Il progetto “Un’impronta nel cuore” ha preso il via questo giovedì, 5 novembre, all’hospice Il Gelso di Casa Pina a Erba e proseguirà fino a metà giugno.
A occuparsi del progetto una professionista con un lungo curriculum di interventi assistiti, Debra Buttram, responsabile dell’attività e coadiutrice del cane, che è un golden retriever di nome Teodoro:
“Tra uomo e animale può instaurarsi una relazione analoga a quella interpersonale. Attraverso questo legame, come in ogni interazione, avviene uno scambio di emozioni e sentimenti che si influenzano reciprocamente”.
Viene organizzato tutto per garantire la massima attenzione alle esigenze di pazienti e familiari
Gli interventi presuppongono un metodo di lavoro multidisciplinare, in cui l’équipe è costituita dal personale in servizio nella struttura, dal referente con cui è stipulato l’accordo, dal coadiutore dell’animale e dal medico veterinario in da garantire la massima attenzione alle esigenze del paziente, dei familiari, dell’animale e della struttura stessa.
Dunque ci saranno incontri tra cane e singolo paziente, condotti insieme a un volontario dell’hospice che conosce bene la struttura e lo staff, e che ha già stabilito un rapporto di fiducia con il paziente. L’incontro si svolge nella camera del paziente, come se fosse una visita e le attività proposte sono diverse per ogni singola situazione, tenendo conto del paziente, delle sue preferenze e condizioni del momento, nonché dell’animale coinvolto.
“Sostegno e impegno alle problematiche della società”
A spiegare l’importanza delle attività Rotary è la presidente erbese Ciceri:
“Il ruolo del nostro club è di partecipazione attiva, di sostegno e impegno nelle problematiche che la società di oggi ci profila in un orizzonte sempre più frastagliato e complesso. Il tema della mia annata sarà il viaggio, alla scoperta dei più vari argomenti, dal passato al futuro passando attraverso il presente con la sua sfaccettata gamma di argomenti vari e interessanti, ma soprattutto un viaggio nel territorio in cui viviamo per poter meglio conoscere e capire quello che ci circonda. Così da poter intensificare la conoscenza, le relazioni e le possibili collaborazione di servizio con gli enti presenti sul territorio, con un occhio di riguardo per la salute, la cultura e l’ambiente”.