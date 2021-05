Vaccinato d’eccezione all’hub di Lurate Caccivio. Martedì 25 maggio 2021, è toccato a Ivan Ramiro Cordoba.

All’hub di Lurate si vaccina anche Ivan Cordoba

A dare la notizia è stata la cooperativa sociale Medici Insubria che, dal proprio profilo Facebook, ha scritto: “Oggi abbiamo vaccinato un campione Ivan Cordoba! Da bravo difensore anche lui fa il vaccino contro il covid alla nostra hub di Lurate Caccivio! #minsvaccina”.

Il colombiano, 44 anni, è statao difensore centrale e bandiera dell’Inter. Attualmente è al nono posto nella classifica nerazzurra di apparizioni in Serie A, con un totale di 324 incontri disputati. In 12 anni e mezzo di militanza ha totalizzato 455 presenze e 18 reti tra campionato e coppe, oltre ad avere vinto 15 trofei. Dopo aver appeso gli scaripini al chiodo si è dedicato alla carriere di dirigente. Ha fatto parte della dirigenza nerazzurra come team manager fino al settembre 2014, dal 10 febbraio 2021 è consigliere delegato dell’area sportiva del Venezia e socio della società.