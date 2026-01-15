Allo Snodo è stato presentato il progetto “AI-TIZEN”

E’ stato presentato nella sede dell’associazione giovanile Lo Snodo, in stazione a Erba, il progetto “AI-TIZEN – Diventare Cittadini On-Life al tempo dell’Intelligenza Artificiale”.

L’iniziativa – promossa da Fondazione don Caccia, Fondazione San Vincenzo, Assemblea Sinodale del Decanato di Erba, La Nostra Famiglia, Lo Snodo e Pastorale Giovanile del Decanato di Erba – è stata resa possibile grazie al sostegno di BCC Brianza e Laghi, Fondazione Comasca e Comune di Erba. Il progetto nasce da un questionario somministrato a 855 studenti delle scuole secondarie di primo grado (122) e secondarie di secondo grado e università (733).

Forte interesse dei giovani verso il tema

«La grande adesione al questionario – spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – dimostra il forte interesse dei giovani verso questo tema. Come rete di realtà abbiamo scelto di parlare di intelligenza artificiale senza demonizzarla, ma aiutando i ragazzi a comprenderla». Come sottolinea Carla Consonni dell’Assemblea Sinodale del Decanato di Erba, «l’AI è emersa come una delle principali sfide del nostro tempo: è insieme opportunità e rischio e coinvolge molti ambiti della vita. Dai questionari emerge un utilizzo diffuso, ma una consapevolezza ancora limitata. Per questo abbiamo deciso di concentrarci sui giovani, attivando percorsi educativi concreti sul territorio».

«I dati – aggiunge Massimo Molteni, di La Nostra Famiglia – mostrano soprattutto tra i più giovani una sovrastima delle proprie conoscenze: si usa l’AI senza comprenderla davvero. È fondamentale offrire esperienze formative che aiutino a capire cosa c’è “dietro” questi strumenti, trasformando il progetto in una risorsa stabile per le scuole e per il territorio».

Iniziative pubbliche

La prima iniziativa pubblica sarà mercoledì 28 gennaio alle 20.30, rivolta ai giovani dai 17 anni. Interverrà Nello Evangelisti, con la moderazione di Margherita Pina e gli speaker Gabriele Nava e Pietro Lafiandra. Da marzo prenderanno avvio i laboratori nelle scuole, in collaborazione con il CREMIT – Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica di Milano. Il percorso prevede quattro moduli laboratoriali e un focus group finale, per un totale di 120 studenti coinvolti presso il Liceo Carlo Porta, il Liceo Galileo Galilei e gli istituti Puecher e San Vincenzo.

Finanziamenti da diversi enti per sostenere il progetto

Il progetto – che ha valore complessivo di 15.000 euro circa – è reso possibile grazie al finanziamento di diversi enti territoriali. «Abbiamo scelto di sostenere questo progetto – afferma Matteo Redaelli, assessore all’Istruzione del Comune di Erba – perché crediamo che la politica debba essere servizio verso giovani e scuola. Fare rete è fondamentale: da soli non si va lontano». «Da anni, insieme a Lo Snodo, ci impegniamo per avvicinare i giovani attraverso progetti che abbiano un forte contenuto etico e valoriale, investendo sulla cultura e sulla formazione – dice Giovanni Pontiggia, presidente di BCC Brianza e Laghi – In un momento di grandi cambiamenti, è importante avere il coraggio di sostenere progetti che aiutino i giovani a orientarsi in modo consapevole».

Presente anche l’assessore regionale Alessandro Fermi, che ha sottolineato «l’importanza di non essere spettatori del cambiamento, ma di accompagnarlo con percorsi formativi che aiutino i giovani a usare l’intelligenza artificiale senza rinunciare allo sviluppo del pensiero critico».