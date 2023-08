Allo store del Calcio Como incontra... DiNozzo.

Allo store del Calcio Como incontra... DiNozzo

Nel pomeriggio di ieri, domenica 13 agosto, Lorenzo Stocco, noto titolare del bar Caffecchio in piazza Orombelli a Cantù, nella frazione di Fecchio, è stato invidiato da tanti fan della nota serie televisiva Ncis. Ha infatti incontrato presso lo store del Calcio Como, in via Olginati a Como, il noto attore Michael Weatherly, celebre per aver interpretato l'agente speciale Anthony DiNozzo nella serie Ncis - Unità anticrimine.

Il racconto di Stocco

"Francamente non l'ho riconosciuto perché non guardo quella serie televisiva - ha confidato il barista - Però me l'hanno detto e allora gli ho chiesto se potevo fare una foto con lui". L'attore indossava la maglia del Como e nella foto ha preso in braccio il cagnolino di Stocco, Ares. "E' stato molto gentile ed è stato un momento molto simpatico", ha concluso Stocco.