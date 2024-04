All’ospedale di Cantù, via ai lavori di adeguamento antincendio

All’ospedale di Cantù, il cantiere proseguirà per almeno un anno e in questo momento le lavorazioni di adeguamento antincendio stanno interessando il seminterrato dell’edificio P dove non sono presenti attività sanitarie.

Adeguamento antincendio

Sono partiti nelle scorse settimane all’ospedale di Cantù i lavori di adeguamento antincendio negli edifici P e K. Il cantiere proseguirà per almeno un anno e in questo momento le lavorazioni stanno interessando il seminterrato dell’edificio P dove non sono presenti attività sanitarie. Sempre per quanto riguarda l’edificio P l’intervento di adeguamento antincendio interesserà poi anche l’ascensore. A partire dal 6 maggio, la ditta inizierà a lavorare nell’edificio K nelle seguenti aree: dapprima al piano seminterrato (che ospita il servizio di riabilitazione specialistica), poi al piano primo (dove c’è il Centro Psico Sociale) e quindi al piano terra (dove c’è il reparto di Psichiatria). Le lavorazioni comporteranno lo spostamento dei servizi suddetti e l’utenza sarà via via informata attraverso apposita cartellonistica nonchè dal personale.

Per quanto riguarda i lavori che dal 6 maggio interesseranno il piano seminterrato dell’edificio K, già da questa settimana e per almeno quattro mesi, il servizio di riabilitazione specialistica è stato trasferito nella palestra situata al secondo piano dell’edificio P; le attività che si svolgevano qui, connesse al reparto di Riabilitazione Cardio respiratoria, sono state a loro volta trasferite in un locale adiacente allo stesso reparto; l’ambulatorio dedicato alle visite fisiatriche il martedì dalle 8 alle 13.30 sarà svolto al piano primo dell’edifico P nell’ambulatorio numero 10, il giovedì dalle 8 alle 13.30 nell’ambulatorio degli infermieri di Famiglia sempre al piano primo dell’edificio P. La segreteria del servizio di Fisioterapia è stata spostata nella stanza E al piano terra dell’edificio P (servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12). L’ambulatorio per le “onde d’urto”, infine, è stato temporaneamente trasferito a Como, nella Casa di Comunità Napoleona (settimo piano del Monoblocco) e il trasferimento riguarderà i nuovi cicli di sedute che prendono il via questa settimana.