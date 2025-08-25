All’ospedale Sant’Anna “competenza, empatia e umanità”: l’encomio di una paziente

Una lettera di encomio è stata recapitata domenica 24 agosto al personale del reparto di Pneumologia dell’ospedale Sant’Anna.

Encomio al personale

È stata recapitata a mano, nei giorni scorsi, al personale del reparto di Pneumologia (Degenza Medica 3) dell’ospedale Sant’Anna di È stata recapitata a mano, nei giorni scorsi, al personale del reparto di Pneumologia (Degenza Medica 3) dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia una lettera firmata da una paziente, le cui generalità restano riservate in ottemperanza alla normativa sulla privacy. Datata 24 agosto 2025, la lettera è un sentito ringraziamento indirizzato a tutto il team per l’assistenza ricevuta durante un recente ricovero.

“Attenzione costante, pazienza dimostrata"

"Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutto il personale del reparto di Pneumologia - scrive la paziente - per l’assistenza ricevuta durante il mio recente ricovero. In un momento delicato della mia vita, ho avuto la fortuna di incontrare un team di professionisti, non solo estremamente competenti, ma anche profondamente umani. Medici, infermieri, operatori sanitari e tutto il personale addetto alla cura e alla pulizia delle camere: ognuno di voi ha saputo unire alla professionalità una straordinaria gentilezza, disponibilità ed empatia".

Parole che raccontano l’importanza della relazione di cura, della vicinanza e dell’umanità nella pratica quotidiana. "La vostra attenzione costante, la pazienza dimostrata, le parole di conforto e i piccoli gesti quotidiani - prosegue la lettera - hanno reso il mio percorso di cura più sereno e meno pesante. Nel reparto si respira un clima di rispetto, collaborazione e dedizione che merita di essere riconosciuto e valorizzato. Vi ringrazio di cuore per tutto ciò che fate ogni giorno, con compassione e umanità".

La Direzione Strategica di Asst Lariana si unisce al ringraziamento a tutti i professionisti della struttura per il quotidiano impegno clinico, assistenziale e umano.