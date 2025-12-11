All’Osservatorio arriva “La Notte delle Comete”

Domenica 14 dicembre il nuovo Osservatorio Astronomico di Sormano apre le sue porte al pubblico: il Gruppo Astrofili Brianza invita la cittadinanza a partecipare a “La Notte delle Comete”, un’esperienza immersiva pensata per scoprire, osservare e fotografare le comete.

L’appuntamento

Le attività, strutturate su due turni, alle 16:30 e alle 19, inizieranno nel nuovo planetario digitale, con una breve introduzione e la proiezione di un filmato. A seguire, condizioni meteo permettendo, si passerà all’osservazione diretta: i partecipanti potranno fotografare le “Comete di Natale” utilizzando il nuovo telescopio da 70 cm, dotato di sensore elettronico ad alta sensibilità. Le immagini realizzate verranno poi messe a disposizione di tutti. Grazie al supporto degli esperti sarà possibile anche imparare a riconoscere le principali costellazioni della stagione.

In caso di maltempo, l’osservazione verrà sostituita da una sessione prolungata al planetario, dove verranno mostrate anche immagini d’archivio delle comete del periodo.

Data la quota e la stagione, è consigliato un abbigliamento adeguato: potrebbero essere presenti tratti innevati lungo il percorso di circa 150 metri che collega il parcheggio all’osservatorio.L’ingresso è previsto 15 minuti prima dell’orario prenotato.

Prenotazioni e biglietti sono disponibili ai seguenti link: