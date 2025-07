Balduina non sarà più sola: è arrivato l’alpaca Giacomino

vecchio faggio

L’appello per un nuovo animale era stato lanciato dal Vecchio Faggio dopo la morte dell'alpaca Francesca.

Al rifugio per animali "Il Vecchio Faggio" di Castelmarte è arrivato un nuovo ospite: l'alpaca Giacomino.

Grazie a un generoso donatore

Nelle scorse settimane era venuta a mancare l’alpaca Francesca: senza di lei l’alpaca Balduina ha rischiato di lasciarsi andare, con anche l’eventualità di spegnersi lentamente. Questo perché gli alpaca sono animali molto sensibili, i quali necessitano di compagnia per poter andare avanti.

Vista questa situazione, il rifugio per animali castelmartese aveva pubblicato sui propri social l’appello per chiunque volesse donare un alpaca, oppure contribuire donando dei soldi per poter acquistare l’animale. A questo appello, un donatore che preferisce rimanere anonimo ha deciso di donare al Vecchio Faggio ben 3000 euro, utile per poter acquistare, trasportare e occuparsi delle cure del nuovo alpaca che terrà compagnia a Balduina.

"Una volta che Francesca ci ha lasciati, Balduina ha subito sentito la sua mancanza, cambiando anche carattere, diventando più triste e con la costante paura di rimanere di nuovo sola - fanno sapere dal rifugio per animali di Castelmarte - Negli scorsi giorni, da Bergamo è arrivato l’alpaca Giacomino e quindi speriamo che Balduina possa stare meglio. I due animali vanno già molto d’accordo. Il nome Giacomino è stato scelto dai follower della pagina Instagram del Vecchio Faggio".