Gli Alpini di Cantù donano una cucina al Campo solare

Gli Alpini di Cantù regaleranno una nuova cucina professionale alla struttura del Campo solare. Mentre fervono i lavori per mettere a punto la nuova sede in via Giovanni da Cermenate, il gruppo guidato da Settimo Moro ha deciso di mettere a disposizione del luogo, solitamente utilizzato per feste sociali e per lo svolgimento del camp comunale in estate, una nuova cucina.

Gli Alpini donano una cucina

"Occorre dire che la struttura è già dotata di un impianto con quattro fuochi. Purtroppo però non è sempre sufficiente per gli eventi e le feste, che vengono organizzate all’interno del Campo solare. Così, per accelerare il servizio di ristorazione abbiamo pensato di acquistare a spese nostre un’altra cucina professionale, anch’essa dotata di quattro fuochi e un forno, che andrà a implementare quella che già esiste".

"Potenziamo l'area dove organizziamo anche noi eventi"

La messa a punto dell’impianto e il collaudo dello stesso sarà a carico del Comune.

"Accanto alla nuova cucina - ha proseguito Moro - acquisteremo anche un abbattitore, che consente di conservare meglio e più a lungo i piatti cucinati. Sono investimenti che realizziamo con l’obiettivo di potenziare l’area dedicata alla ristorazione, nella qualche anche noi, come altre associazioni, organizzeremo eventi".

Intanto proseguono i lavori di adeguamento degli spazi, che saranno adibiti alla nuova sede del Gruppo Alpini di Cantù. Questi ultimi lasceranno infatti, quella di via Vittorio Veneto nelle prossime settimane, per collocare la propria base operativa al Campo solare.

"La data definitiva del trasloco non la sappiamo ancora. Questo perché stiamo procedendo con alcuni interventi di sistemazione a spese nostre, dopo quelli posti in essere dal Comune. Tra questi c’è stato proprio in questi giorni il rifacimento del bagno, con la sostituzione della “turca”. Mentre per quanto riguarda il bagno destinato ai disabili, quello è stato realizzato dal Comune".

Gli alpini hanno poi proceduto alla pulizia della cantina.