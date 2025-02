Alpini, Franco Schincariol scelto ancora come capogruppo

Un'occasione per mostrare i risultati raggiunti durante l’anno

Anche il direttivo è lo stesso

C’è ancora Franco Schincariol alla guida del gruppo degli Alpini di Erba. In occasione dell’assemblea dei soci si è proceduto alla conferma del capogruppo, così come della sostanziale medesima composizione del direttivo, con la sola nuova entrata di Martino Molteni a fronte delle dimissioni di Antonio Berritella.

Ecco tutti i nomi dei componenti

Il consiglio risulta dunque composto da Schincariol come capogruppo, Luigi Sirtori come vice, Bruno Pileggi tesoriere e poi i consiglieri Alberto Cavalleri, Enrico Ratti, Fabio Baroffio, Venanzio Redaelli, Martino Molteni, Luigi Cabano, Fermo Ratti, Marco Rizzi, Giorgio Arcaini e Tiziano Dander, Roberta Marinucci come segretaria.

Tante le proposte per questo 2025

E' Schincariol a confermare le numerose iniziative che saranno organizzate:

"E’ stato un anno ricco di attività e, visti i ripetuti successi degli eventi organizzati direttamente da noi, ma anche di quelli ai quali il nostro gruppo ha offerto sostegno con la nostra rinomata cucina, abbiamo il piacere di riconfermare gli eventi anche per questo 2025. Dunque a maggio daremo il nostro sostegno alla Camminata di Carola, a giugno alla festa Sport e disabilità del Melograno e a settembre alla Lariofest del Lariosoccorso. E ovviamente ad agosto non mancherà la nostra gran festa di Ferragosto in piazza Mercato".

Collaborazione con le realtà e scopo benefico

Con le altre realtà associative, in particolare con il Lariosoccorso, si è instaurata una collaborazione che ha davvero fatto centro e arricchito entrambe le parti, come sottolinea Schincariol: