Alpini in festa per i 90 anni del gruppo: mille Penne nere in corteo

Alpini in festa a Olgiate Comasco per i 90 anni del gruppo.

Alpini, 90 anni di memoria e valori

Un raduno provinciale emozionante, con partecipazione di Alpini anche dall’Emilia-Romagna, dall’Abruzzo e dal Veneto. Il capogruppo Alessandro Fumagalli, insieme al sodalizio, ha organizzato un programma notevole, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i valori della memoria, della solidarietà e il senso di appartenenza alla propria comunità.

Onori ai Caduti, corteo e messa

Alle 10 della mattinata odierna, domenica 27 settembre, un migliaio di Penne nere di tutta la provincia lariana, si sono radunate all’esterno del cimitero. Poi l’ingresso delle insegne e gli onori ai Caduti, quindi il corteo sino alla chiesa parrocchiale, tra gli applausi della cittadinanza olgiatese.

La celebrazione

Durante la messa il parroco, don Flavio Crosta, ha riflettuto sul valore delle azioni rispetto alle parole, in una società in cui molti predicano bene e razzolano male. La corale parrocchiale ha animato la celebr, in una chiesa gremita di fedeli e vessilli degli Alpini.

La cerimonia nel parco

Al termine della celebrazione, il corteo delle Penne nere, aperto da una storica auto reduce dalla Campagna di Russia, ha raggiunto il parco comunale di Villa Peduzzi. L’intervento delle autorità, aperto dal sindaco Simone Moretti e proseguito col sottosegretario Nicola Molteni, ha visto l’entusiasmo di Christian Fiore, presidente della sezione di Como. Da lui l’appello ai capogruppo presenti, affinché i valori degli Alpini siano realmente trasmessi alle nuove generazioni, come ragazze e ragazzi del campo scuola alpino, presenti per l’occasione. Presenti gli stand dell’associazione L’Alveare, dell’Arcobaleno, dell’Unicef e delle sferruzzatrici di Olgiate Comasco: segni di solidarietà per le persone con disabilità, per i bimbi bisognosi nel mondo e per l’aiuto agli emarginati nel solco dell’opera misericordiosa dell’indimenticabile don Roberto Malgesini e dell’impegno della compianta Elide Greco.