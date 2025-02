Alpini Inverigo, il capogruppo Luca Boschini darà le dimissioni

Inverigo, il capogruppo degli Alpini, Luca Boschini, darà le proprie dimissioni e nel corso dell'assemblea di sabato 15 febbraio sarà nominato un nuovo capogruppo.

"Non rieleggetemi"

Luca Boschini, capogruppo degli Alpini di Inverigo, pronto a dare le proprie dimissioni. Il suo è un appello chiaro rivolto a tutti i soci:

"L'età che avanza e alcuni problemi fisici mi spingono a chiedervi di non rieleggermi: mi sto accorgendo di non essere più in grado di portare avanti un'attività che, seppur per me appassionante, ho sempre più difficoltà ad adempiere con la precisione e la serietà che questo incarico prevede".

"Non accetterò una nomina a capogruppo"

Boschini ha fatto sapere che non lascerà gli Alpini e si dice pronto ad accettare nuovi incarichi in segreteria o tesoreria, ma non una nuova nomina a capogruppo.