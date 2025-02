Alpini Inverigo, il nuovo capogruppo è Mario Colombo

Mario Colombo è il nuovo capogruppo degli Alpini di Inverigo: succede a Luca Boschini, storico volto delle Penne Nere.

Cambia la guida degli Alpini. Dopo l’assemblea dello scorso sabato, Luca Boschini ha ceduto il testimone a Mario Colombo. Ora è lui il nuovo capogruppo delle Penne Nere inverighesi. Boschini, 78 anni, 11 da capogruppo, aveva fatto sapere che, nel caso in cui fosse stato riconfermato, avrebbe rifiutato l’incarico.

"Per motivi legati alla salute e all’età. Sento che non potrei gestire questo ruolo al meglio - sottolinea - Per questo credo che Mario possa rappresentare l’uomo giusto. Sono molto contento di lasciare a lui il testimone. Persona in gamba, che ha “l’alpinità” nel sangue". Il suo però non è un addio: "Sono rimasto con gli incarichi di segretario e tesoriere. Inoltre Mario, non avendo mai fatto il capogruppo, deve ricevere alcune nozioni che sono pronto a trasmettergli".