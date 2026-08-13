Alpini, si parte: al via la Grande festa di Ferragosto

Torna la tradizione di metà agosto: un evento che la città di Erba attende con trepidazione e che raccoglie attorno a sé migliaia di persone pronte a gustare i piatti del territorio

Un’imponente macchina organizzativa

E’ tutto pronto: questa sera, giovedì 13 agosto, le Penne nere – guidate dal capogruppo Franco Schincariol – accenderanno ufficialmente i fornelli e saranno pronti per la manifestazione che si chiuderà poi domenica 16 agosto con il pranzo finale.

Dietro la festa c’è una macchina organizzativa imponente, che coinvolge almeno 55 volontari impegnati nei diversi turni tra cucina, servizio ai tavoli, logistica e allestimenti.

Grandi classici della cucina tradizionale brianzola

Il menù riproporrà i grandi classici della tradizione brianzola, da sempre punto di forza della manifestazione: spiedini, brasato, trippa e foiolo. Sarà possibile pranzare (dalle 12) e cenare (dalle 19) nelle giornate di domani e dopo, venerdì 14 e sabato 15 agosto, mentre oggi l’apertura è prevista alle 19. Domenica la festa si concluderà con il solo pranzo, con la possibilità anche del servizio d’asporto.

Non mancherà la musica ad allietare i presenti

Ad accompagnare le serate non mancherà la musica dal vivo: domani, venerdì, salirà sul palco la Saverio Masolini Band, mentre sabato sarà la volta della Rufus Band.

Un appuntamento ormai entrato nella tradizione dell’estate erbese, capace di richiamare ogni anno oltre un migliaio di persone tra cittadini e visitatori. Un’occasione di festa, ma anche il simbolo di uno spirito di servizio che da 105 anni contraddistingue gli Alpini di Erba e il loro legame con la comunità.