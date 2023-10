Alserio, ancora una montagna di rifiuti a «Le Sabbiette»

Si è reso necessario l'intervento delle Guardie provinciali

Spazzatura abbandonata lungo le rive del bacino alseriese

Dopo gli episodi degli scorsi mesi, la zona denominata «Le sabbiette» è stata scambiata nuovamente per una discarica a cielo aperto e le guardie provinciali hanno rimosso i rifiuti. L'area che si trova lungo le rive del lago di Alserio era invasa da bottiglie di ogni sorta, griglie per il barbecue, sedie abbandonate, secchi di plastica per le esche, contenitori per il cibo e molto altro ancora.

La "denuncia" del guardapesca

"Mi sono imbattuto in un inquinamento ambientale mai visto prima d'ora – afferma il guardapesca Franco Maccacaro – Sfortunatamente non ho colto i colpevoli sul fatto, ma è parso abbastanza evidente che i rifiuti fossero stati abbandonati dai pescatori che frequentano “Le Sabbiette”. E' stata data immediatamente comunicazione al Parco Valle Lambro, alla Provincia e al sindaco alseriese Stefano Colzani. Dal Parco mi è stato comunicato che è stata inoltrata la mia richiesta alla loro vigilanza interna, quindi suppongo e auspico che vengano intensificati i controlli anche da parte delle Guardie ecologiche volontarie".

Vandalismi contro i pescatori

Il guardapesca ha segnalato che, per contro, qualcuno ha tentato di vandalizzare le auto dei pescatori in questione. "E' un modo scorretto di interpretare la giustizia: è impensabile volersi fare giustizia da soli. Siamo arrivati a questo punto. Invito chiunque noti qualcosa di anomalo a segnalare a chi di competenza, senza agire per conto proprio".