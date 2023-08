Alserio, sindaco "salva" turisti spagnoli dispersi lungo il lago

La famigliola è rimasta impantanata.

E' accaduto oggi in pausa pranzo

Il sindaco di Alserio, Stefano Colzani, ha "salvato" una famiglia spagnola che era rimasta impantanata lungo via don Guanella, in una strada che conduce in riva al lago. Mancavano pochi minuti alle 13 di oggi, martedì 1 agosto, quando il primo cittadino ha sentito suonare alla porta: "Un alseriese mi ha presentato una turista straniera e siamo riusciti a capire che cercava aiuto. Per fortuna c'era con me la mia fidanzata che parla spagnolo e ci ha potuti aiutare - spiega - Abbiamo inteso che con il camper si erano impantanati lungo la strada che conduce al lago: non è asfaltata ma è percorribile, il problema è la famiglia aveva accostato al di fuori della carreggiata rimanendo intrappolata nel fango".

L'aiuto di un contadino con il suo trattore

A risolvere la situazione ci ha pensato un contadino: "Appena sul posto mi sono reso conto del fatto e ho chiamato lui, che ha un trattore. Si è reso immediatamente disponibile e con una fune ha agganciato il camper, liberando le ruote dal fango. Si tratta di una strada che solitamente percorre chi ha le barche attraccate nel lago e loro probabilmente sono stati ingannati dal navigatore".

La famigliola di turisti è già ripartita

Sul camper viaggiavano papà, mamma e un ragazzino provenienti dalla Spagna: "Erano diretti a Venezia. Sono stati molto contenti di aver ricevuto aiuto e quando gli hanno riferito che io ero "l'alcalde" (sindaco in spagnolo) sono stati piacevolmente sorpresi. Ma qui siamo un piccolo paese e ci si aiuta tutti, sindaco compreso. Ora hanno già ripreso il loro viaggio".