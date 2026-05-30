Altri 140mila euro per la sicurezza: arrivano undici nuove telecamere

Altri 140mila euro per la sicurezza sul territorio: con undici nuovi punti in procinto di essere collocati, il paese sarà presto coperto interamente dalle telecamere.

Lettura targhe e telecamere “di contesto”: ecco dove saranno

Lo fa sapere il sindaco di Albavilla Giuliana Castelnuovo: nell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata infatti una variazione di bilancio da 140mila euro per l’installazione di telecamere di contesto e impianti di lettura targhe. Nello specifico, i classici «occhi elettronici» saranno posizionati nei punti più critici del paese e laddove attualmente mancano, a completare il quadro totale del territorio. Con l’installazione dei quattro apparecchi di lettura targhe, invece, saranno monitorati tutti gli ingressi e le uscite del territorio comunale.

In particolare, il nuovo progetto per l’installazione delle telecamere prevede il posizionamento di impianti in via Cesare Cantù, all’altezza della farmacia e un altro all’altezza del parcheggio. Due telecamere saranno collocate in via Cavour (all’incrocio con piazza Fontana) e in via Monterobbio all’altezza del campetto; a integrazione dell’impianto già posizionato in via Roscio all’altezza delle scalette verso via Volta.

Un impianto sarà poi posizionato in via Ai Monti per monitorare il passaggio dei camion. Nuove telecamere saranno installate in via Saruggia, all’incrocio con via Molinara; oltre a un impianto lettura targhe in via Basso Formiano, all’incrocio con via Don Felice Ballabio.

In via Beato M. Da Carcano, all’incrocio con via Alserio, sarà poi attivato un impianto di lettura targhe, così come in via Milano (all’altezza dell’incrocio con via Per Carcano); via Prealpi (al confine con il Comune di Erba) e in via Civati all’altezza dello svincolo con la Sp39. Infine una telecamera sarà collocata in via Milano 26, all’incrocio con via Ai Ronchi. E’ poi attivo un punto di controllo in via Brianza 2, all’altezza del confine con Albese.

L’installazione delle undici nuove telecamere sul territorio è stata progettata dall’Amministrazione comunale nell’intento di monitorare i punti più critici e quelli che già in passato sono stati nel mirino di vandali o incivili con l’abbandono di rifiuti o episodi di maleducazione.

«Con queste nuove telecamere copriremo anche i punti più critici del nostro territorio – spiega – E completeremo il quadro di controllo del nostro paese. Abbiamo già investito oltre 320mila euro per la sicurezza, e questo investimento altrettanto importante da 140mila euro conclude il progetto che copre tutto il paese, iniziato nello scorso mandato e che concludiamo in questo. Per questo abbiamo approvato una variazione di bilancio da 140 mila euro destinata al potenziamento dei sistemi di sicurezza urbana, con nuovi investimenti nella videosorveglianza e nella lettura targhe – aggiunge – La sicurezza dei cittadini resta una priorità della nostra amministrazione. Con questo investimento rafforziamo gli strumenti a disposizione per il controllo del territorio e la prevenzione, collaborando in modo sempre più efficace con le Forze dell’ordine».

(Nella foto il parcheggio di via Cesare Cantù dove saranno posizionate telecamere)