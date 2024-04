Alunni a casa per il freddo, via libera dal dirigente scolastico

Temperature basse e riscaldamenti spenti: il preside Gian Maria Rovelli dell’istituto comprensivo "G. Puecher" di Erba autorizza mamme e papà a ritirare gli alunni nell’arco della giornata se ritenuto opportuno.

A tutela dei propri alunni

La comunicazione che il dirigente scolastico Rovelli ha inviato ai genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia di Bindella, di Crevenna, la primaria di Crevenna, di Arcellasco, Buccinigo e Battisti è firmata con data odierna, martedì 23 aprile. Viste lo spegnimento dei riscaldamenti, le richieste inoltrate agli uffici comunali e le temperature medie registrate nei singoli plessi - infanzia Bindella 15°, infanzia Crevenna 16° (tranne sezioni A e C oltre i 20°, ma mensa 15°) primaria Arcellasco 17°, primaria Buccinigo 14,5°, primaria Crevenna 15,5°, primaria Battisti 15° - il preside "concede la possibilità ai genitori di ritirare i propri figli a scuola nell'arco della giornata (anche in orario antimeridiano) qualora lo ritengano opportuno”. Continua: "Nel caso in cui sia già stato erogato il buono mensa è possibile chiedere il rimborso dello stesso all’ufficio istruzione del comune. Poiché la situazione potrebbe protrarsi anche nella giornata di domani (24 / 04 / 2024), vale la stessa possibilità di non far frequentare i bambini. Le assenze non saranno conteggiate. I docenti faranno di tutto per predisporre attività che possano il più possibile evitare di esporre i bambini al freddo".

Ordinanza di spegnimento