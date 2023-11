Alzate Brianza vieta il lancio dei palloncini. Circolo Ilaria Alpi: "Un passo verso la salvaguardia ambientale"

Il Comune di Alzate Brianza vieta il lancio dei palloncini. Potrebbe essere il primo Comune della provincia di Como a prendere una tale decisione, un provvedimento importante non tanto riguardo ai risultati concreti che può scaturire in tema inquinamento ambientale, ma in tema di sensibilizzazione della cittadinanza. Si trova sulla stessa lunghezza d'onda anche il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi".

"Ringraziamo vivamente il Sub Commissario prefettizio, dott. Gesuele Bellini, per la sensibilità e per l'attenzione prestata al tema che avevamo sollecitato nei giorni scorsi. Riteniamo che questa decisione sia un atto di responsabilità verso l'ambiente. Per quanto piccolo, il problema della dispersione nell'ambiente dei palloncini è una questione che può servire anche per sensibilizzare la cittadinanza, a partire dai bambini - che sarebbero stati i fruitori dell'iniziativa - sui temi dell'inquinamento e dei danni della plastica".

L'ordinanza

"Questi temi sono ripresi anche nel testo dell'Ordinanza, che infatti cita, a proposito del lancio dei palloncini in aria: "... da studi effettuati a livello internazionale i frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati ... producono gravi conseguenze dannose in natura; in particolare i palloncini una volta scoppiati o sgonfiati lasciano residui di plastica o lattice che, oltre a causare un danno ambientale derivato dalla dispersione del materiale con cui sono realizzati, se ingeriti, possono provocare anche la morte di numerosi animali, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli".

"In riferimento all'iniziativa del 26 novembre ad Alzate, il ns Circolo aveva sensibilizzato il Comune e la Proloco di Alzate che i palloncini, una volta ricaduti al suolo, determinano una dispersione di plastiche e, con la loro degradazione, di microplastiche; questo oltre a costituire un possibile pericolo per la fauna. Quest'ultimo pericolo vale anche per i palloncini in lattice cosiddetti 'biodegradabili', che possono in ogni caso arrecare danni all'ambiente e agli animali. Alzate Brianza è forse il primo comune della provincia di Como che adotta questo tipo di decisione, aggiungendosi all'elenco dei comuni che, in Italia, hanno già emesso ordinanze per introdurre un divieto al lancio dei palloncini.

Auspichiamo che l'esempio di Alzate venga seguito da altri comuni del territorio".