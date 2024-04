Alzate: in Municipio arriva l'Ufficio di prossimità

Sarà inaugurato ad Alzate il 18 aprile il nuovo Ufficio di prossimità: un servizio che si pone come punto di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini.

La novità aprirà proprio da giovedì 18 aprile nella sede del Municipio: l’inaugurazione è stata fissata per le 10 nella sala civica di via IV Novembre.

Uno sportello per avvicinare i cittadini alle pratiche giuridiche

Dopo l’inaugurazione, l’ufficio resterà aperto i martedì e giovedì dalle 14 alle 17 e riceverà solo su appuntamento: sarà disponibile per informazioni, assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione destinate al Tribunale. Si potrà ricevere orientamento gratuito su servizi come amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori, e depositare telematicamente la relativa documentazione.

La novità è stata possibile grazie a un bando regionale cui il Comune ha partecipato: Alzate è tra i primi Comuni della provincia di Como ad attivare il servizio. In particolare, in provincia saranno aperti quattro uffici di prossimità: oltre ad Alzate, Cernobbio, Menaggio e Nesso.

A spiegare gli obbiettivi è Francesca Turdo, responsabile comunale Area servizi al cittadino e digitalizzazione.