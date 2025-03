Alzate incontra: ospite speciale l'autrice Premio Bancarella, Sara Rattaro. Appuntamento giovedì 20 marzo, alle 20.45 in sala civica per il primo appuntamento della rassegna ideata dal Comune.

Appuntamento in sala civica

Prenderà il via giovedì 20 marzo la rassegna culturale «Alzate incontra»: il primo ospite sarà l’autrice Premio Bancarella Sara Rattaro. La pluripremiata scrittrice presenterà il libro «Io sono Marie Curie», moderata dalla dottoressa Laura Romano.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alla Cultura e alle Politiche giovanili con la collaborazione della biblioteca comunale «Alciato» e prevede altri due incontri: il 27 marzo in sala civica alle 20.45 con Francesco Vignarca, coordinatore campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo, ricercatore e analista per La Stampa, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Famiglia Cristiana. L’autore presenterà il libro «Disarmo nucleare»; infine il 15 maggio alle 20.45 al Castello Durini con Roberto Parodi, giornalista e scrittore noto come «Il Parods», che presenterà «Facciamoci riconoscere». La cittadinanza è invitata a partecipare agli incontri.