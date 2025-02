Alzate premia tre religiosi: cerimonia l'8 febbraio

Le cittadinanze onorarie saranno conferite sabato 8 febbraio in un Consiglio comunale dedicato.

Tre alzatesi saranno cittadini onorari

Nei mesi scorsi il primo cittadino di Alzate Brianza, Paolo Frigerio aveva reso nota l’intenzione di conferire la cittadinanza onoraria a tre religiosi che hanno dato tanto alla comunità alzatese.

E' stato annunciato il conferimento del riconoscimento a don Giovanni Re e don Peppino Farioli, rispettivamente decano ad Alzate per ben quattordici anni e coadiutore ad Alzate per ben vent’anni. L’annuncio era stato fatto ai fedeli della celebrazione a margine della messa, dello scorso 8 settembre, a loro dedicata in occasione dei sessanta anni di sacerdozio di don Giovanni e cinquantacinque di don Peppino.

Lo scorso dicembre il primo cittadino Frigerio ha poi reso noto di voler insignire della cittadinanza onoraria anche Suor Regina, per il lungo impegno profuso e per la sua dedizione alla comunità.

La cerimonia sarà il prossimo sabato 8 febbraio alle 10.30 in sala civica in un Consiglio comunale dedicato con unico punto all’ordine del giorno proprio il conferimento dei riconoscimenti. Alla manifestazione, interverranno i sindaci di Giussano e Bosisio, dove risiedono ora don Giovanni e don Peppino. «Intendiamo poi andare a trovare suor Regina a Torino per consegnarle la pergamena e un omaggio - specifica il sindaco Frigerio - Alla cerimonia, presenzieranno anche gli ex sindaci che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare i religiosi».