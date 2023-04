Chi è abituato a vederlo attraverso lo schermo del televisore è rimasto di stucco, trovandosi a tu per tu con Amadeus. E' successo a Beregazzo con Figliaro.

Amadeus a Beregazzo per girare uno spot televisivo

Il popolarissimo presentatore di fortunate trasmissioni Rai, dal 2020 apprezzato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, è comparso a sorpresa a Beregazzo. Martedì 18 aprile 2023, praticamente all’ora di pranzo, il volto noto della Tv, affiancato dalla moglie Giovanna Civitillo, ha messo piede all’interno del "Gam Motor Garden" di via San Pietro.

Non una visita casuale ma un impegno professionale mantenuto nel massimo riserbo: proprio all’interno del punto vendita dell’attività di Massimo e Marco Ferloni sono state girate le riprese per un nuovo spot pubblicitario del marchio Stihl (prodotti a motore per il settore forestale e paesaggistico e per giardini).

