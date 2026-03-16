Amaro Teologico è la proposta di catechesi per i giovani

Tornano gli incontri dell’Amaro Teologico, catechesi per giovani tra i 18 e i 30 anni, proposta all’oratorio di Olgiate Comasco.

Amaro Teologico, gli appuntamenti di marzo e aprile

Con gli appuntamenti di marzo e aprile si esplorerà la dimensione dell’uomo, toccando temi come la spiritualità e le relazioni. La proposta è aperta a tutti i giovani. Un’occasione preziosa per confrontarsi con altri ragazzi della propria età su temi di attualità e legati alla fede. Non ci sono prerequisiti né criteri vincolanti, basta avere tanta voglia di ascoltare e mettersi in gioco.

Il calendario degli incontri

I prossimi incontri saranno mercoledì 18 marzo sul tema “Spiritualità a misura d’uomo… o viceversa?”, insieme a don Tommaso Daminato, studente di Teologia spirituale. Mercoledì 25 marzo “Vi lascio la pace: possibilità o utopia?”, con Francesco Vignarca, coordinatore delle Campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Mercoledì 8 aprile “C’è un altro fuori da me”, appuntamento che sarà condotto da Lucia Todaro, psicopedagogista. Infine, martedì 14 aprile “A immagine di Dio: creature creative”, che sarà tenuto da Elisabetta Necchio, artista.

L’invito a partecipare

“Vi aspettiamo nella sala dell’Oratorio che non c’è, accessibile dal parcheggio situato sul retro della chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano di Olgiate Comasco – l’invito a partecipare veicolati dagli organizzatori – Gli incontri si svolgono dalle 21 alle 22.30, ma se arrivate prima non fatevi problemi a entrare, ci sarà

sicuramente qualcuno ad accogliervi. Se vi state chiedendo perché si chiama proprio Amaro Teologico, vi toccherà venire a scoprirlo! Per informazioni potete consultare la pagina “Bacheca dell’Oratorio” sul sito della parrocchia https://www.parrocchiaolgiatecomasco.it”.