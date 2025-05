Ambliopia dei bambini, Rotary e Lions sostengono la prevenzione

La campagna di informazione che prende il nome di “Progetto Elisa” per Rotary International e di “Occhio ai bimbi” per Lions International, è rivolta ai genitori e agli insegnanti che vengono sensibilizzati sulle problematiche da deficit di acutezza visiva, l’ambliopia, nei bimbi in età pediatrica, disturbo che colpisce il 3% dei bambini. Le principali cause sono i difetti rifrattivi, specie se monolaterali, e lo strabismo. Se diagnosticata precocemente è reversibile, se non curata entro il 4-5 anni può portare ad una severa riduzione permanente della vista, generalmente monolaterale. Lo screening è facile da eseguire, non è invasivo e si avvale di strumenti moderni, gli autorefrattometri, che permettono di individuare i difetti di vista in modo rapido e preciso in circa 3 secondi. Il referto viene consegnato immediatamente e spiegato da un medico oculista e da un ortottista. Allo screening saranno presenti per il Rotary Club Como il dott. Roberto Magni con il presidente del club Paolo Terruzzi e la dottoressa Chiaretta Visconti del Lions Club Como Plinio il Giovane.

Insieme per un servizio