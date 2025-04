Ambulatorio di Canzo: nuovi orari dalla prossima settimana

Ambulatorio medico temporaneo a Canzo: nuovi orari a partire dal 28 aprile.

Cambiamenti in vista per l'ambulatorio di Canzo

Sono stati comunicati i nuovi orari, in vigore da lunedì 28 aprile, dell’Ambulatorio medico temporaneo attivato per gli ex assistiti della dottoressa Muretti, residenti nell’ambito territoriale di Canzo, Castelmarte, Eupilio, Longone al Segrino, Ponte Lambro.

Il servizio Amt assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale: prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’ambulatorio è attivo a Canzo, in piazza Garibaldi 5. Per appuntamenti contattare il numero 331-2698060 nei giorni e orari indicati.

I nuovi orari dell'Amt

A disposizione ci sarà la dottoressa Lorina Ojovan. Per quanto riguarda il lunedì e il venerdì, l'orario disponibile per telefonate e prenotazione di appuntamenti va dalle 9 alle 10, mentre l'Amt aprirà tra le 10 e le 13. Martedì, mercoledì e giovedì, invece, la dottoressa sarà disponibile per chiamate e prenotazioni tra le 15 e le 16, mentre riceverà in presenza tra le 16 e le 19.