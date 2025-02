Ambulatorio medico temporaneo, ecco due novità

Asst Lariana ha comunicato due importanti novità in merito a due Amt, Ambulatorio medico temporaneo.

Ambulatorio medico temporaneo a Novedrate

Per gli ex assistiti del dottor Hussein Chreim, residenti nell’ambito territoriale che comprende i Comuni di Carimate, Figino Serenza, Novedrate, è attivo un Ambulatorio medico temporaneo a Novedrate, in via Taverna 3. Il servizio AMT assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.). Il numero da contattare, negli orari indicati, è il numero 338-3733254.

Di seguito gli orari dell’AMT in vigore dal 10 febbraio e fino al 28 febbraio:

Anche a Cadorago

Il 31 gennaio il dottor Fabio Leonardi ha cessato la propria attività convenzionale quale incaricato temporaneo nell’ambito territoriale costituito dai Comuni di Cadorago e di Vertemate con Minoprio. Per garantire l’assistenza ai pazienti, è stato istituito un Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) a Cadorago, frazione Bulgorello, nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, in via Risorgimento 4/A. L’ambulatorio è attivo a partire dal 3/2 e l’attività verrà svolta su appuntamento. Gli assistiti sono assegnati direttamente ai medici dell’AMT senza dover effettuare alcuna scelta. Il servizio AMT assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.). Il numero da contattare, negli orari indicati, è il numero 331-6254382. Di seguito gli orari dell’AMT in vigore dal 3 febbraio.