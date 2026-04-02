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Ambulatorio Medico Temporaneo: gli orari di aprile a Uggiate con Ronago

Le modifiche.

Ambulatorio Medico Temporaneo: gli orari di aprile a Uggiate con Ronago

Uggiate con Ronago · 02/04/2026 alle 08:57

di

Da oggi, giovedì 2 aprile, gli orari dell’Ambulatorio Medico Temporaneo attivato per il comune di Uggiate con Ronago subiranno alcune modifiche.

Modifiche agli orari dell’AMT

Il servizio AMT assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.).


Di seguito gli orari e le indicazioni fino al 10 aprile.

 

GIORNO
ORARIO
AMBULATORIO
Giovedì 2 aprile
In caso di necessità non prorogabili sarà possibile recarsi senza appuntamento
dalle 16 alle 19
Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano
Venerdì 3 aprile
In caso di necessità non prorogabili dalle ore 19 chiamare la Continuità Assistenziale al numero 116 117
Martedì 7 aprile
h. 11-12 chiamate al numero 334/66 07 700
h. 12-15 ambulatorio
Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
Dottor Antonio Zappulla
Mercoledì 8 aprile
Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 2
2
dalle ore 9 alle ore 17
Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano
Giovedì 9 aprile
h. 15-16 chiamate al numero 334/66 07 700
h. 16-19 ambulatorio
Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
Dottor Alkis Piliafas
Venerdì 10 aprile
Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano

Di seguito gli orari e le indicazioni dal 13 aprile.

GIORNO
ORARIO
AMBULATORIO
Lunedì
Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
Orario ambulatorio h. 16-19
Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano
Martedì
Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
Orario ambulatorio h. 11-15
Dottor Antonio Zappulla
Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
Mercoledì
Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
Orario ambulatorio h. 9.30-12.30
Dottor Mario Stumpo
Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
Giovedì
Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
Orario ambulatorio h. 9.30-12.30
Dottor Mario Stumpo
Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
Venerdì
Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
Orario ambulatorio h. 16-19
Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano
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