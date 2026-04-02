Ambulatorio Medico Temporaneo: gli orari di aprile a Uggiate con Ronago

Da oggi, giovedì 2 aprile, gli orari dell’Ambulatorio Medico Temporaneo attivato per il comune di Uggiate con Ronago subiranno alcune modifiche.
Modifiche agli orari dell’AMT
Il servizio AMT assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.).
Di seguito gli orari e le indicazioni fino al 10 aprile.
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GIORNO
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ORARIO
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AMBULATORIO
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Giovedì 2 aprile
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In caso di necessità non prorogabili sarà possibile recarsi senza appuntamento
dalle 16 alle 19
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Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano
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Venerdì 3 aprile
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In caso di necessità non prorogabili dalle ore 19 chiamare la Continuità Assistenziale al numero 116 117
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Martedì 7 aprile
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h. 11-12 chiamate al numero 334/66 07 700
h. 12-15 ambulatorio
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Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
Dottor Antonio Zappulla
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Mercoledì 8 aprile
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Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 2
2
dalle ore 9 alle ore 17
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Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano
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Giovedì 9 aprile
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h. 15-16 chiamate al numero 334/66 07 700
h. 16-19 ambulatorio
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Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
Dottor Alkis Piliafas
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Venerdì 10 aprile
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Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
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Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano
Di seguito gli orari e le indicazioni dal 13 aprile.
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GIORNO
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ORARIO
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AMBULATORIO
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Lunedì
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Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
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Orario ambulatorio h. 16-19
Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano
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Martedì
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Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
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Orario ambulatorio h. 11-15
Dottor Antonio Zappulla
Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
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Mercoledì
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Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
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Orario ambulatorio h. 9.30-12.30
Dottor Mario Stumpo
Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
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Giovedì
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Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
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Orario ambulatorio h. 9.30-12.30
Dottor Mario Stumpo
Ambulatorio via Asilo, 7
Ronago
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Venerdì
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Accesso su appuntamento
chiamando il numero
031/98 42 22
dalle ore 9 alle ore 17
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Orario ambulatorio h. 16-19
Casa di Comunità Olgiate Comasco
piazza Italia
primo piano