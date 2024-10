Ambulatorio Medico Temporaneo: via il dottor Visconti

Giovedì 31 ottobre sarà l’ultimo giorno lavorativo del dottor Patrizio Visconti all’Ambulatorio Medico Temporaneo attivo a Canzo.

Via il dottor Visconti

Giovedì 31 ottobre sarà l’ultimo giorno lavorativo del dottor Patrizio Visconti all’Ambulatorio Medico Temporaneo attivo a Canzo. Al suo posto, a partire da lunedì 4 novembre, sarà presente la dottoressa Lorina Ojovan.

Nuovi orari

Il servizio AMT assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.) ed è dedicato, in questo caso, agli ex assistiti della dottoressa Muretti residenti nell’ambito territoriale di Canzo, Castelmarte, Eupilio, Longone al Segrino, Ponte Lambro. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’ambulatorio è attivo a Canzo, in piazza Garibaldi 5, contattando il numero 331-2698060.