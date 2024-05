American Heart Association: Asst Lariana centro di formazione internazionale

L’American Heart Association (AHA), la più antica società scientifica americana che opera per la prevenzione e il controllo delle malattie cardiovascolari, per il triennio 1 novembre 2023-1 novembre 2026 ha accreditato Asst Lariana di Como come Centro di Formazione Internazionale (ITC International Training Center).

American Heart Association

Oggi nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna a San Fermo della Battaglia, il progetto formativo è stato presentato alla presenza di Glenn Vanden Houten Regional Director AHA, di Marida Straccia, General International Resuscitation Programs Manager AHA e di Serena Parisi, EUA Training Consultant AHA. L’AHA svolge un ruolo chiave, a livello mondiale, nella riduzione delle morti causate per arresto cardiaco e nella formazione per la rianimazione cardiopolmonare di base e avanzata, a beneficio sia dei bambini che degli adulti. I corsi ITC, che saranno promossi da Asst Lariana attraverso l’area Formazione, diretta dalla dottoressa Rosalia De Marco, saranno quelli di supporto di base delle funzioni vitali (Basic Life Support, BLS) per adulto, bambino e lattante e di supporto avanzato di rianimazione cardiovascolare (Advanced Cardiovascular Life Support, ACLS).

American Heart Association è la società scientifica capofila di Ilcor (International Liason Committee on Resuscitation), il comitato internazionale che promulga le linee guida quinquennali in ambito di rianimazione cardiopolmonare e il trattamento delle emergenze cardiovascolari (ECC). I brevetti rilasciati sono riconosciuti in tutto il mondo.

Presentati organizzazione e progetti

Nel corso della mattinata, come detto, sono stati presentati l’organizzazione e i progetti del Centro di Formazione Internazionale, nato con l’obiettivo di offrire ai professionisti sanitari l’opportunità di aggiornarsi, confrontarsi e migliorarsi attraverso corsi base ed avanzati, con simulazioni ad alta fedeltà per l’acquisizione di skills tecniche e non, e team training. “Il fine ultimo è imparare a lavorare in squadra, prendendosi cura al meglio dei pazienti in situazioni di emergenza ed urgenza, offrendo continuità tra l'approccio che avviene in ambito extra ospedaliero con quello intra ospedaliero” sottolinea la dottoressa Francesca Gatti, coordinatrice (tecnicamente TCC-Training Center Coordinator) per Asst Lariana dell'ITC. La dottoressa Gatti sarà affiancata dal dottor Mario Leoni che nel ruolo di TCF (Training Center Faculty) supporterà il coordinamento del Centro ITC con la funzione di controllo di qualità dei formatori.