in televisione

Sissi e Alex, da Merone e Turate, si sono aggiudicati la finale che si terrà domani sera, domenica 15.

Due comaschi tra i sei finalisti del programma di Maria De Filippi "Amici".

Amici 2022, due comaschi alla finale al programma di Maria De Filippi

Silvia "Sissi" Cesana è in finale ad "Amici". La talentuosa cantante di Merone è stata la prima concorrente del talent show di Maria De Filippi ad accedere alla finalissima che si svolgerà domani, domenica 15 maggio, in diretta televisiva su Canale 5 dalle 21.30. Domani sera su Canale 5 Sissi presenterà il suo nuovo singolo e il 27 maggio prossimo uscirà "Leggera", il suo primo album, prodotto da Sugar music. Una volta conclusa l’avventura di Amici, l’artista sarà presente negli store di tutta Italia per i firma copie del disco.

Tra i suoi sfidanti c'è un altro comasco, Alessandro "Alex" Rina, 21enne di Turate, tra i favoriti essendo particolarmente in alto nella classifica del televoto.

L’intervista alla mamma di Sissi sul Giornale di Erba da sabato 14 maggio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui