Amici di Carola: rubato lo striscione della camminata

Se ne sono accorti i volontari facendo il giro per toglierli una volta terminata la manifestazione

L'amara sorpresa a seguito dell'evento

Lo striscione degli Amici di Carola esposto per promuovere la camminata benefica è scomparso. Proprio domenica, 25 maggio, a Erba si è tenuta la manifestazione dedicata a Carola Colombo, la bambina scomparsa nel 2013 per un tumore. Tra ieri e oggi mamma Barbara e papà Marco, insieme ai volontari della onlus, hanno provveduto a ritirare i cartelloni sparsi per la città. Ma una volta giunti al PalaErba, l'amara sorpresa.

L'appello di mamma Barbara e papà Marco

Lo striscione che da sempre gli Amici di Carola mettono sulla cancellata del PalaErba non c'è più. I genitori lanciano perciò un appello a chi ha visto o sa qualcosa: