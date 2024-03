Amici di monsignor Pirovano: la presidente racconta il viaggio a Marituba

Ampio resoconto della recente trasferta in Brasile di Rosanna Pirovano

L'apparecchiatura donata ai Poveri servi dell'Opera Don Calabria

E' un ampio resoconto quello fatto da Rosanna Pirovano, presidente degli Amici di monsignor Aristide, della recente trasferta a Marituba. La presidente ha rappresentato l’associazione all’inaugurazione della risonanza magnetica dell’ospedale "Divina Provvidenza". Un’apparecchiatura che i Poveri servi dell’Opera Don Calabria - la congregazione religiosa “erede” di padre Aristide nella missione brasiliana - hanno acquistato anche grazie a un importante contributo finanziario degli Amici. La messa in funzione della risonanza è il primo passo di un grande progetto ideato dai Poveri servi, che nell’arco dei prossimi quattro anni vedrà sorgere accanto all’ospedale un Centro di ricerca scientifica applicata alla medicina, "che desidero fortemente venga intitolato a padre Aristide", ha sottolineato Rosanna Pirovano.

Consegnata una targa come riconoscimento

La presidente ha visto l’apparecchio in azione anche prima dell’inaugurazione ufficiale, avvenuta alla presenza dei vertici dell’Opera e di autorità civili e religiose del territorio. Nella circostanza ha ricevuto una targa che, in virtù del loro contributo, qualifica gli Amici come «Ministri della Provvidenza»: "Un riconoscimento che mi ha commosso", ha ammesso.

Durante il soggiorno a Marituba la Pirovano ha visitato le opere della missione, le scuole (dove ha portato penne, quaderni e altro materiale di cancelleria raccolto a Erba) e alcune famiglie. L’aspetto più significativo è stato "sentirsi non ospiti, ma a tutti gli effetti parte di una stessa comunità".

Anche due medici hanno preso parte al viaggio

Rosanna Pirovano era accompagnata dalla dottoressa Daniela Vismara, neurochirurgo all’ospedale Manzoni di Lecco, e dalla dottoressa Miriam Fossati, specialista in malattie infettive e tropicali, libera professionista in diverse strutture ambulatoriali tra Como e Lecco: "La dottoressa Vismara ha collaborato ad alcuni interventi chirurgici e ha lanciato l’idea di un gemellaggio tra l’ospedale di Marituba e quello di Lecco, dove i medici brasiliani potrebbero essere ospiti per alcuni mesi all’anno per un periodo di formazione e aggiornamento. La dottoressa Fossati, invece, si è collegata con la dottoressa Concetta Castilletti, la virologa che sarà il "perno" del futuro Centro di ricerca e che si trovava in Italia, per un confronto sulle malattie tropicali".