Ammodernamento agli uffici postali: lavori ad Albese e Binago

Interventi di ammodernamento agli uffici postali al via ad Albese e Binago. Messi in atto da Poste Italiane, sono mirati a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e prenderanno il via oggi, 26 marzo, ad Albese, e il 30 marzo a Binago.

Sedi rientranti nel progetto Polis

Le sedi, infatti, rientrano in Polis, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. Gli interventi al via in questi giorni comprendono la riorganizzazione degli spazi e il restyling della sala al pubblico, con nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ai clienti. Alla riapertura sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

Durante il periodo dei lavori che termineranno salvo ulteriori comunicazioni, entro la fine del mese di aprile per l’ufficio di Albese e la prima metà di maggio per l’ufficio di Binago, Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi.

Gli utenti di Albese potranno rivolgersi all’ufficio postale di Albavilla, che ha appena riaperto a seguito degli interventi: la sede è in via Basso Formiano 3/m aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. I cittadini di Binago potranno recarsi all’ufficio postale di Beregazzo con Figliaro in Via Risorgimento 35 aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.