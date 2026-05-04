Ammodernamento uffici postali: Albese è il numero 100 della Provincia

Ammodernamento uffici postali: Albese è la sede numero 100 della provincia di Como.

Lavori terminati

Con la riapertura al pubblico dopo i lavori dell’ufficio di Albese, salgono a 100 gli uffici ristrutturati in provincia di Como. Sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Disponibili i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio. Gli orari di apertura della sede restano gli stessi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35