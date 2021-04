L’ampliamento delle aree esterne per i bar e i ristoranti sarà gratuita sino al prossimo 30 settembre. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale di Cantù guidata dal sindaco Alice Galbiati.

Ampliamento aree esterne di bar e ristoranti gratuito sino al 30 settembre

In previsione dell’apertura dei locali di lunedì, con obbligo di servizio al tavolo e solo su aree esterne, sarà possibile ampliare la propria zona di fruizione del suolo pubblico o, nel caso in cui l’esercizio non ne fosse dotato in precedenza, di dotare la propria attività di uno sbocco all’aperto, facendone richiesta in Comune e valutando la fattibilità dell’operazione, nel rispetto delle misure di sicurezza e dell’altrui proprietà. L’Amministrazione Comunale ripropone, quindi, anche quest’anno, la possibilità di ampliamento degli spazi esterni di bar e ristoranti e, compatibilmente con quanto stabilito dal prossimo Decreto Legge, la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico sino al 30 settembre.

