La primaria

Chiesto un tavolo di confronto e la valutazione di soluzioni alternative.

"Non sacrificate il giardino della scuola primaria". La sorpresa comparsa nel Consiglio comunale da Olgiate Comasco di lunedì 11 aprile ha spiazzato i consiglieri di minoranza. L’ipotesi progettuale dell’ampliamento della Vittorino da Feltre di via San Gerardo allarma i consiglieri di minoranza.

Ampliamento scuola a Olgiate, la minoranza: "Salviamo il giardino"

Chiesto un tavolo di confronto e la valutazione di soluzioni alternative come la costruzione di un nuovo plesso. Ciò che allarma i consiglieri all’opposizione è il dove e il come verrebbe realizzata la nuova ala: eliminazione dello scivolo di ingresso in via Silvio Pellico, sbancamento di parte del giardino della scuola (a grandi linee dove, durante l’Amministrazione Bovi, erano stati collocati i container per la mensa). Costo stimato: 1.190.000 euro. E mentre il primo cittadino invita a sognare, alla minoranza va di traverso il ridimensionamento del giardino.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 23 aprile 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui