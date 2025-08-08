Ampliata l’offerta di pagamento della sosta: attivo anche EasyPark

La novità

Cantù amplia l’offerta di pagamento della sosta: attivo anche EasyPark.

La novità

Il sistema dei parcheggi intelligenti a Cantù si amplia: oltre alla già attiva applicazione 4Park, è infatti disponibile anche EasyPark, l’app nata nel 2001 in Svezia e oggi leader in Italia ed Europa per il pagamento della sosta tramite smartphone. Entrambe le applicazioni sono disponibili su Google Play Store e Apple Store, offrendo agli utenti una maggiore libertà di scelta e nuove funzionalità digitali per gestire la sosta in città, evitando così l'uso di contanti, parchimetri e ticket cartacei.

Il sistema dei parcheggi

Il sistema di parcheggi cittadino, la cui gestione è affidata a Canturina Servizi Territoriali S.p.A., partecipata del Comune di Cantù, vede quindi l’introduzione della nuova applicazione quale integrazione e affiancamento del percorso avviato nel 2023 con la realizzazione del sistema di smart parking, progettato da Intercomp S.p.A. Dopo il completamento dei lavori, l’introduzione di un’ulteriore strumento per il pagamento della sosta rappresenta un nuovo passo verso un modello di città intelligente, accessibile ed efficiente.

L'Amministratore unico

Ha precisato l’Amministratore Unico di Canturina Servizi Territoriali S.p.A. Gianluca Gentile: «Cogliamo l’occasione per ricordare che a Cantù, per soste fino a 15 minuti non occorre fare nulla: si parcheggia e si va a fare la propria breve commissione. L’orario di arrivo è sempre monitorato dal tablet dell’ausiliario, perciò è importante ricordare l’ora di arrivo per evitare la contravvenzione in caso di sosta oltre 15 minuti».«L’attivazione di EasyPark è un ulteriore passo per rendere il sistema di sosta sempre più accessibile e rispondente alle esigenze di cittadini e visitatori.

Le parole del sindaco

Una scelta che amplia la flessibilità dei servizi e consente una gestione semplice e moderna della mobilità urbana», ha puntualizzato il sindaco Alice Galbiati. Ecco come pagare la sosta con EasyPark: occorre scaricare l’App, registrarsi ed inserire il numero di targa; poi verificare tramite GPS l’area di sosta e selezionare il tempo previsto; è inoltre possibile prolungare la sosta dall’App senza fare ritorno all’auto, pagando al termine il tempo di effettivo utilizzo. Per quanto riguarda 4Park, ecco come si paga: occorre scaricare l’App, registrarsi e digitare il numero dello stallo utilizzato; poi selezionare il tempo previsto della sosta; è inoltre possibile prolungare la sosta dall’App senza fare ritorno all’auto, pagando al termine il tempo di effettivo utilizzo.