Amt Tavernerio: a novembre arriva il dottor Visconti

Il servizio dell’Amt assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale ed è dedicato agli assistiti, residenti nei Comuni di Albese con Cassano, Lipomo, Montorfano, Tavernerio.

Amt attivo fino a fine ottobre

Gli ex assistiti del dottor Micieli, poi presi in carico dal dottor Mauro Montefusco, dovranno rivolgersi all’Ambulatorio Medico Temporaneo (Amt) allestito nei locali comunali del Poliambulatorio di Tavernerio in piazza Don Benzoni fino al 31 ottobre. A partire dal primo novembre infatti prenderà servizio, con incarico definitivo, il dottor Patrizio Visconti.

Fino al 27 novembre a chi rivolgersi

Nel frattempo si comunica che, all’Amt di Tavernerio, fino al 27 settembre gli assistiti potranno rivolgersi alla dottoressa Adelaide D’Avino (come da tabella di seguito) mentre nella sola giornata di lunedì 30 settembre sarà a disposizione regolarmente (secondo gli orari canonici)il dottor Daniele James Grigoletto. Per tutto il mese di ottobre sarà presente (come da orari di seguito indicati) la dottoressa Sofia Di Pellegrino.

Dottoressa D’Avino (333-3358173)

Dottoressa Di Pellegrino (333-3358173) dal primo al 31 ottobre