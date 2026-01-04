Anagrafe, ristrutturazione completata

All’ufficio Anagrafe di Cantù cantiere quasi completato: spazi riaperti tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio.

Nei giorni scorsi sono stati collocati gli infissi e ora mancano solo gli arredi, che arriveranno a brevissimo. Sono dunque in dirittura d’arrivo i lavori per la sistemazione degli spazi comunali destinati all’Anagrafe e allo Stato civile, avviati circa un anno fa con il trasloco dell’ufficio e poi con l’avvio del cantiere.

Il punto sui lavori

Puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo:

«L’investimento complessivo ammonta a 500mila euro. Sono stati molteplici gli interventi che sono stati portati a termine. In primo luogo l’abbattimento delle barriere architettoniche, che ha previsto anche la collocazione di un ascensore interno che potrà essere utilizzato dagli utenti con difficoltà di deambulazione. Si è proseguito con il rifacimento dei locali che si affacciano su piazza Marconi, nell’ambito di quel principio di efficientamento energetico, che stiamo cercando di applicare a tutti gli immobili di proprietà comunale, come per esempio i plessi scolastici».

Pavimentazione galleggiante e illuminazione a led

Il cantiere ha visto poi ulteriori interventi all’interno degli spazi riservati all’Anagrafe. Prosegue Cattaneo:

«Il sistema di illuminazione è ora interamente a led. E’ stata poi posizionata la pavimentazione galleggiante, che consente di utilizzare in maniere flessibile gli spazi interni. Sono stati infine rifatti completamente anche i bagni, con l’installazione di un servizio destinato ai disabili».

Gli interventi in piazza Marconi

Il restyling dell’Anagrafe chiude un complesso di interventi articolato, che ha interessato gli immobili che si affacciano su piazza Marconi.

«Vi sono rientrati in primo luogo il terzo e il quarto lotto dell’edificio che ospita il Comando della Polizia locale di Cantù. Seguendo poi l’ordine degli edifici, prima del completamento dei lavori all’Anagrafe, abbiamo proceduto con il rifacimento completo del salone dei convegni, mentre è in dirittura d’arrivo anche il cantiere che sta interessando la biblioteca. Complessivamente si parla di interventi che hanno richiesto un investimento di circa 4 milioni di euro».

Ora gli arredi e poi la riapertura

Per quanto riguarda il ritorno dell’Anagrafe negli spazi ristrutturati, «aspettiamo l’arrivo degli arredi – ha concluso Cattaneo – Una volta montati si procederà al trasloco e quindi alla riapertura degli uffici completamenti rifatti».