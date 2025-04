Anc, aumentano i volontari: in un anno oltre 4mila ore di servizio

Le novità del supporto in Prefettura e la nascita del Nucleo di volontariato

La sezione erbese ha ben 142 iscritti

Dallo scorso ottobre, l’Associazione nazionale Carabinieri in congedo di Erba con sede a Ponte Lambro è iscritta al registro del terzo settore.

Un passo importante che permette al sodalizio di poter far operare i propri volontari «tra la gente per la gente».

Volontari che sono passati dall’essere 23 nel 2024 ai 32 di quest’anno. Tutti prestano il loro servizio in maniera gratuita e di questi, otto sono abilitati per l’uso del defibrillatore, per interventi antincendio e di primo soccorso.

In tutto, dunque, la sezione erbese vede 142 iscritti, di cui 60 carabinieri in congedo, 25 familiari e 57 simpatizzanti.

Si prevede un impegno di oltre 750 ore in Prefettura

L’Anc, guidata da Gian Mario Colzani, ha tra le novità di quest’anno l’implementazione dell’attività in Prefettura. Avviata nel maggio dello scorso anno, aveva portato a oltre 500 ore con l’impegno di quattro volontari il lunedì e il giovedì. Un servizio che in questo 2025 si prevede porterà a superare le 750 ore. E già quest’anno, nel primo trimestre, si sono superate del 48% le ore di servizio rispetto allo stesso periodo del 2024 che aveva visto un totale annuo di 4000 ore, per 233 interventi.

Assistenza alla persona, in particolare verso i fragili

Tanti gli obiettivi: prima di tutto la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l’assistenza, in particolare nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati e minori.

Grande la collaborazione con il comando di Polizia locale

Un occhio di riguardo anche verso la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico e artistico, nonché nella promozione e nello sviluppo delle attività connesse attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione e formazione.

Immancabile la collaborazione per attività di supporto al comando di Polizia locale in occasione di manifestazioni di carattere pubblico e religioso.

Attenzione all'ambiente, contro l'inquinamento

I volontari sono occupati nell’osservazione sullo stato e sul mantenimento di parchi, zone boschive e lacuali attraverso monitoraggio degli stessi, la verifica e il monitoraggio del territorio al fine di prevenire o curare atti di inquinamento.

Infine è importante per l’Anc assicurare la presenza in pubbliche cerimonie e quant’altro possa rientrare nei doverosi comportamenti civici.