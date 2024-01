Anc Erba, in un anno oltre 3mila 400 ore di servizio

Un’attività di volontariato e osservazione per fare deterrenza e segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie

Un grande impegno da parte dei Carabinieri in congedo

Nel 2023 i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo - sezione di Erba, con sede a Ponte Lambro - hanno effettuato 3mila e 414 ore di servizio, di cui 593 in notturna. Numeri che testimoniano una presenza costante in quella che è un’attività di volontariato e osservazione del territorio per fare deterrenza e segnalare alle autorità competenti eventuali anomalie riscontrate.

Otto i Comuni di competenza

Anc Erba conta ventitré volontari (ma se ne cercano sempre di nuovi: ancerba.co@gmail.com) che lo scorso anno hanno raggiunto i 6082 chilometri percorsi in auto. Otto i Comuni di competenza: Erba, Ponte Lambro, Proserpio, Eupilio, Pusiano, Alserio, Albavilla e Albese.

Grande il supporto il di soci familiari e simpatizzanti

«Abbiamo effettuato 106 tipi di interventi diversi: oltre all’osservazione del territorio, ci siamo occupati di camminate benefiche, commemorazioni, eventi ludici e a sostegno di associazioni, convegni, servizi di supporto alla Polizia locale di Como, manifestazioni religiose e istituzionali - spiega il presidente Gianmario Colzani - Per spiegare quanto viene fatto da noi Carabinieri in congedo, ma anche da chi aiuta e sostiene sposando le nostre idee, faccio mie le parole del generale Libero Lo Sardo, presidente nazionale Anc: “Non tutti tra i nostri volontari hanno indossato gli alamari, eppure operano con uguali slancio ed emozione. Valgono la pena il sacrificio e la spesa del nostro tempo, perché gli occhi inumiditi e il sorriso della riconoscenza sono il premio che abbiamo sempre sperato e perseguito. Il bene per il bene, coinvolgendo in questo legame i soci familiari e simpatizzanti. Quello di tutti noi è un lavoro di squadra».

Una sede che è anche una "galleria d'arte"

La sede di Anc Erba Ponte Lambro è sempre operativa, presso la stazione pontelambrese, dove si sono trasferiti lo scorso luglio.

E proprio i locali di viale Premuda si stanno riempiendo di opere d’arte. Martedì, il maestro Marco Monaldi ha donato altre tele, che si aggiungono alle numerose di cui già aveva omaggiato l’Anc. In quell’occasione ne ha donate anche alla Polizia locale pontelambrese.

Sede che ospita anche le opere del luogotenente Mario Evangelista e dell’artista Giuliano Tonon.