Anche quest'anno il Comune di Cantù ha aderito a Wiki loves monuments.

Anche Cantù partecipa a Wiki loves monuments

A partire da oggi fino al 30 settembre fotografa la Basilica di San Vincenzo in Galliano e partecipa al concorso fotografico Wiki loves monuments, promosso da Wikimedia Italia. Per tutte le informazioni riguardanti l'iniziativa è possibile consultare il sito. Si ricorda che il complesso monumentale di Galliano è aperto venerdì 15.00-18.00, sabato 9.00-12.00, 15.00-18.00, domenica 15.00-18.00 previa prenotazione all'indirizzo email cultura@comune.cantu.co.it. L'ingresso sarà garantito previa verifica del Green Pass in corso di validità.