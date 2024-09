Anche i ragazzi di Noi Genitori saranno protagonisti al G7 Disabilità

Saranno in Umbria per occuparsi del coffee break del 15 ottobre

Tre giovani con le loro educatrici

Per la prima volta - dal 14 al 16 ottobre prossimi in Umbria - si terrà un G7 sui temi dell’inclusione e della disabilità e a questa straordinaria occasione saranno presenti anche i ragazzi della cooperativa Noi Genitori di Erba. "A questo G7 sono invitate diverse realtà da tutta Italia, ma dal nostro territorio ci saremo solo noi con il nostro Biscottificio e La Cometa con il bar bistrot Anagramma di Cernobbio – ha spiegato il direttore della Noi Genitori, Emanuela Lamperti – Andremo con tre ragazzi del Servizio formazione all’autonomia, Luca, Thomas e Davide; accompagnati dalle due educatrici Sara ed Eleonora».

Tre giorni per vivere appieno l'esperienza

Alla Noi Genitori il servizio di formazione all’autonomia, riservato a ragazzi dai 16 ai 35 anni, lavora per favorire inclusione sociale e formazione al lavoro: "Cosa c’è di meglio di occuparsi di un coffee break a un G7, in mezzo ai potenti, per acquisire competenze? Avremmo anche potuto andare e tornare in giornata, ma abbiamo deciso di trasformare questa occasione anche in uno straordinario momento di vera inclusione e di far vivere appieno l’esperienza, così i ragazzi resteranno tutti e tre i giorni".